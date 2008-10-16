Диета на основе коричневого риса

Коричневый рис – очень полезный диетический продукт. Данная диета, о которой мы будем говорить более подробно ниже, не только очень эффективна при избавлении от лишних килограммов, но и при очищении организма от токсинов и шлаков.

Начинать свой день нужно с того, что выпить стакан травяного чая или воды. Травяной чай готовьте из липы, ромашки или мяты.

Для достижения необходимого результата, рис обязательно должен быть неочищенным. В день вам потребуется съесть не менее 180 г риса (в сухом весе), а также 100 г сухофруктов или фруктов, 300-400 г овощей.

Этой диеты можно придерживаться как три дня, так и две недели, в зависимости от того, от какого количества килограммов вы планируете избавиться.

Следует сразу сказать, что между приемами пищи нужно пить большое количество травяного чая или кипяченой воды. Выходить из диеты резко нельзя, иначе ваш результат быстро сойдет на нет.

Постепенно возвращайтесь к привычному стилю питания, в первое время после окончания диеты отказывайтесь от мясных продуктов и молочных.

День 1. На завтрак съешьте одно яблоко и порцию коричневого риса с добавлением небольшого количества цедры лимона, а также политого лимонным соком. Ваш обед должен состоять из салата, приготовленного из сельдерея и зеленого лука, заправленного нерафинированным оливковым маслом, овощного бульона и коричневого риса, смешанного с зеленью. На ужин придется ограничиться коричневым рисом с морковью и кабачком, приготовленным на пару, а также овощным бульоном.

День 2. На завтрак съешьте один апельсин, порцию коричневого риса с добавлением небольшого количества тертой цедры апельсина и одной чайной ложки сметаны.

На обед следует съесть порцию коричневого риса без соли и масла, а также овощной бульон.

Ужин должен полностью совпадать с обедом.

День 3. На завтрак съешьте порцию коричневого риса с корицей и одно яблоко.

На обед побалуйте себя овощным бульоном, коричневым рисом в грибами и салатом из огурцов. А вот ваш ужин должен состоять из коричневого риса с капустой брокколи, приготовленного на пару и овощного бульона.

День 4. Ваш завтрак должен включать в себя фруктовый салат, заправленный нежирными сливками, а также порции коричневого риса. На обед вы можете себе позволить листья салата, заправленные оливковым маслом, коричневый рис с морковью, а также порцию овощного бульона. На ужин ограничьтесь овощным бульоном и коричневым рисом с зеленью и семечками.

День 5. Ваш завтрак в пятый день диеты должен состоять из порции коричневого риса, смешанного с миндалем и изюмом. Ваше меню на обед должно выглядеть следующим образом: коричневый рис с овощами и зеленью, а также порция овощного бульона.

Ужин: порция коричневого риса, заправленного столовой ложкой измельченных грецких орехов, овощной бульон, а также салат из шпината, петрушки и сельдерея.

День 6. На завтрак позвольте себе съесть порцию коричневого риса с орехами, а также небольшое количество фруктов (инжир, груша, финики).

На обед ограничьтесь порцией коричневого риса с овощами (сладкий перец, огурец, мята, одна столовая ложка нерафинированного оливкового масла), а также порцией овощного бульона.

Ужин должен выглядеть следующим образом: Коричневый рис с запеченными яблоками и медом, а также овощной бульон.

День 7. На завтрак съешьте порцию коричневого риса с грушей и яблоком, а также стаканчик йогурта.

Обед должен выглядеть так: салат из зеленых овощей, овощной бульон, а также порция коричневого риса с зеленой фасолью.

На ужин вам придется ограничиться коричневым рисом с базиликом и кабачками и порцией овощного бульона.