В Украине за неделю во время пожаров погибли 28 человек

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В общей сложности за неделю ликвидировано 1 тыс. 494 пожара, спасено на пожарах 23 человека и не допущено уничтожения огнем 360 зданий и 35 единиц техники. Ориентировочные убытки от пожаров, согласно оперативным данным, составляют 6 млн 796 тыс. грн, говорится в сообщении.

Также в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 229 выездов, в ходе которых выявлено, изъято и уничтожено 1 тыс. 619 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Кроме того, на минувшей неделе на водных объектах погибли пять человек, сообщили в ГСЧС.