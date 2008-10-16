В Киеве громят аптеки

В милиции говорят, что это дело рук членов общественной организации, выступающей против торговли наркотиками.

Продажа наркотиков в столичных аптеках запрещена, но не секрет, что при желании купить из-под прилавка, к примеру, тот же трамадол, можно. Активисты борьбы с наркотиками вчера приняли крайние меры - силу.

Погромы начались утром. В 9:30 сотрудники аптеки по улице Жилянской, 148, вызвали милицию. К ним ворвалась группа людей и потребовала все наркотические препараты, которые были в продаже. Затем молодые люди, а их было около 100 человек, демонстративно сожгли препараты на улице и разбили витрину аптеки.

После они отправились к аптечному киоску на Воздухофлотском проспекте, 1. Разбили окно на входной двери и «изъяли» те же препараты. Прибывшему на место происшествия патрулю пришлось применять силу. По словам правоохранителей, задержанные утверждают, что они члены «Українського громадського руху протидії наркокорупції та наркоманії».

«Мы задержали около 100 человек. Все они сейчас дают показания в Шевченковском РОВД. Уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Мы, в принципе, не против деятельности таких общественных организаций, но только если они не преступают закон», - рассказал начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук.

Сейчас устанавливается, продавали ли в аптеке на Жилянской запрещенные препараты. В киоске на Воздухофлотском дежурит наряд милиции.

«Тут бесчинствовала толпа - человек 70, не меньше. Митинг в итоге закончился массовыми беспорядками - даже движение по проспекту хотели перекрыть», - говорит патрульный.

Аптеку опечатали. Ждут хозяина аптеки, чтобы определить, какой ущерб нанесен и не пропало ли что-нибудь. И самое главное - установить, действительно ли здесь велась продажа наркотиков. До 18:00 15 октября хозяин не явился.

glavred.info