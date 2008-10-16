Российскому псевдоцелителю сократили срок заключения

Кассационная коллегия Московского городского суда (Россия) накануне сократила до 8 лет срок заключения псевдоцелителю Г.Гробовому, отбывать который он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд снизил с 1 млн до 750 тыс рублей размер штрафа, взыскиваемого в пользу государства.

В июле этого года суд приговорил его к 11 годам заключения. Он был признан виновным в мошенничестве по 11 эпизодам.

Дело против псевдоцелителя было возбуждено по факту мошеннических действий работников "Фонда Григория Грабового". Речь идет о хищении средств граждан под видом "воскрешения" погибших родственников или излечения их от тяжелых заболеваний. Осужденный создал своеобразную "пирамиду", обучая за деньги людей, и затем предлагал заключать договоры с обучавшимися на то, что они организуют дальнейшее "преподавание" в регионах России. С каждого из филиалов он получал доход в размере 10 проц. Стоимость семинарских занятий, где собирались до 500 слушателей, составляла 2 тысячи рублей с человека, а курс индивидуальных занятий - 39 тысяч 100 рублей.

Работа фонда получила широкую огласку и привлекла к себе внимание правоохранительных органов после скандала, связанного с обещанием Грабового воскресить погибших при теракте в Беслане детей, а также разоблачительных статей о фонде в "Комсомольской правде" в 2005-2006 годах. В конце марта 2006 года Грабовой был задержан.

Относительно гражданских исков потерпевших суд удовлетворил их частично - постановил возместить ущерб в том размере, в котором эти цифры фигурируют в приговоре /это те деньги, которые потерпевшие платили в фонд Грабового за лечение или "воскрешение"/. Грабовой себя виновным не признал.

ami-tass.ru