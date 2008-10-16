В Америке стремительно растёт число гипертоников

Всё больше американцев лечатся от высокого артериального давления и чаще умирают от гипертонии. Как и при других отрицательных тенденциях при анализе здоровья нации, увеличение числа гипертоников в США связано с не сдающей темпов роста эпидемией ожирения, констатируют исследователи. Обзор включал анализ информации о здоровье людей старше 18 лет в течение последних пяти лет. Было замечено, что гипертония стала затрагивать здоровье и молодых людей и в большей степени встречалась среди мужчин. Однако чаще всего от высокого давления страдали 60-летние американцы и женщины в возрасте от 40 лет.

Среди опрошенных – 72% гипертоников знали о собственных проблемах с давлением, 61% проходили курс лечения, а 35% успешно контролировали своё давление. Значительный процент людей, осведомлённых о заболевании, но не предпринимающих никаких шагов к лечению, беспокоит эпидемиологов. Сама практика лечения гипертонии в стране ещё далека от идеальной, считают эксперты Национального института сердца, лёгких и крови /NHLBI/. По их словам, полученные данные дают дополнительный импульс для предотвращения ожирения и поощрения здорового, активного образа жизни в качестве главной стратегии профилактики гипертонии. Эти меры особенно актуальны в последнее время, так как за последнее десятилетие распространённость детского ожирения в Америке выросла в несколько раз.

ami-tass.ru