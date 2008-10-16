Ежегодно в мире от инфекций умирает 3,5 млн детей

Ежегодно от различных инфекционных заболеваний умирает 3,5 млн детей.

Как передает Центр новостей ООН, дети крайне восприимчивы к болезням, вызванным антисанитарией и плохой гигиеной. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно более 5 тыс. детей в возрасте до пяти лет погибают от диареи, в том числе в результате употребления неочищенной воды и нехватки основных санитарно-профилактических средств. Эксперты утверждают, что такое простое действие как регулярное мытье рук с мылом, особенно перед едой, позволит почти вдвое снизить уровень детской смертности.

Напомним, по данным совместного доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более 2,5 млрд человек на земле живут в плохих санитарных условиях, а 1,2 миллиарда - в полной антисанитарии.

Напомним, что вчера, 15 октября, прошел Всемирный день мытья рук.

Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки, которая считается очень банальной, может спасать тысячи детских жизней ежедневно. Особенно высока смертность "из-за грязных рук" в Азии и Африке.

Именно поэтому ООН и ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучить детей мыть руки.

В рамках проведения первого в истории Всемирного дня мытья рук, планировалось провести "настоящую глобальную битву за гигиену, в которой главными действующими лицами станут сами дети".

Мытье рук с мылом - это самое эффективное воздействие и самый дешевый способ предотвратить смерть от диареи, а также от холеры и пневмонии.

Акции и обучающие программы будут проведены в 60 развивающихся странах, большая часть которых расположена в Азии и Африке. О важности гигиены и, в частности, мытья рук детям будут рассказывать в школах.

Среди азиатских стран эксперты отмечают особенно плачевные условия соблюдения гигиены в Индии, Бангладеш и Афганистане. Что же касается Африканского континента, то исследователи заявили, что диарея, или "болезнь грязных рук", находится здесь на третьем месте среди причин летальных исходов среди детей.

По материалам www.un.org