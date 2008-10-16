Вода в пластиковых бутылках не лучше водопроводной

Питьевая вода, продаваемая в пластиковых бутылках и иных емкостях, не является чище водопроводной, хотя и не представляет опасности для здоровья потребителей.

К такому заключению по итогам двух лет проверок пришли специалисты Рабочей группы по окружающей среде США. Расположенная в Вашингтоне, она была основана учеными в целях повышения контроля за качеством товаров.

Для точности результата ученые провели лабораторные анализы по одной партии восьми различных марок питьевой воды в бутылях, которые продаются в девяти штатах страны и федеральном округе Колумбия.

В продукции обнаружено наличие 38 различных веществ. Среди них алкалоид кофеин, анальгетик ацетаминофен, удобрения, растворители, химические ферменты, применяемые при изготовлении пластиковых товаров, и радиоактивный изотоп стронций.

Уровень их содержания в питьевой воде не превышает разрешенную федеральными законами норму, в двух случаях зафиксировано нарушение стандартов, действующих в штате Калифорния, констатируют авторы исследования.

"В некоторых случаях вода в бутылках загрязнена не меньше, чем водопроводная. При этом люди платят за такую продукцию в 1900 раз больше (чем за воду в водопроводе). Потребителю следует рассчитывать на нечто лучшее", - заметила соавтор распространенного доклада Джейн Хоулихэн.

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