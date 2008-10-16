В Ираке - эпидемия холеры

В Ираке зарегистрировано 479 случаев заболевания холерой с начала эпидемии в августе этого года, сообщило сегодня иракское Министерство здравоохранения.

По его данным, 8 человек, в том числе шестеро детей, скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинции Бабиль, расположенной к югу от Багдада. Там заболели 230 человек. В самой столице под наблюдением медиков находятся 73 человека.

Холера сопровождается рвотой и диарей и может привести к гибели человека от обезвоживания организма, если больному не оказать помощь в течение 24 часов. В большинстве случаев для предотвращения заражения достаточно соблюдать банальные правила гигиены - мыть руки перед едой и пить только обеззараженную /кипяченую или хлорированную/ воду.

Врачи связывают сезонные вспышки холеры в Ираке с антисанитарией, отсутствием нормальной инфраструктуры и боевыми действиями. В прошлом году было зафиксировано около 4 тыс случаев заболевания. Жертвами эпидемии стали 24 человека. Вспышки инфекции были выявлены в провинции Сулеймания, Басре, Багдаде и Киркуке. Врачам удалось взять ситуацию под контроль только в октябре.

ami-tass.ru