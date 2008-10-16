Мед и орехи полезны для мужчин

В списке продуктов, повышающих потенцию, первую строчку занимает мед. На втором месте по эффективности находятся орехи - грецкие, арахис, фундук. Специалисты рекомендуют смешивать 100 граммов орехов и столовую ложку меда, есть такую смесь по 1 столовой ложке каждый день за 3 - 4 часа до сна. Эффект появится уже после нескольких дней приема. Также грецкие орехи можно заменить подсолнечными семечками, кунжутом, черносливом.

Самая "любвеобильная рыба" - камбала и скумбрия. Также потенцию повышают мидии, креветки, раки. Зелень тоже стимулирует потенцию, особенно анис, тмин, тархун, чабрец, мята. Тем, кто не боится экзотики, рекомендуют очень сильное средство - желудок верблюда. Съедайте перед каждым свиданием небольшой кусочек размером с горошину.

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