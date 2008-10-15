В Запорожской области два человека умерли от отравления грибами
17:34, 15 октября 2008Страна
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Еще двое - в тяжелом состоянии
11 октября в Мелитополе Запорожской области в приемное отделение центральной горбольницы были доставлены четверо жителей села Константиновка, которые отравились грибами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 13 октября пациенты были переведены в токсикологическое отделение 5-й больницы областного центра. 14 октября двое из них умерли. Состояние остальных двух тяжелое.
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