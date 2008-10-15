Разработано искусственное сердце без пульса

Техасские инженеры разработали искусственное сердце принципиально новой конструкции, способное полностью заменить настоящее. При этом, новое сердце представляет собой совершенно новую конструкцию - у него нет "пульса".

Разработчики Мэтт Франчек и Ральф Меткалф из Университета Хьюстона разрабатывают новое искусственное сердце в сотрудничестве техасским Институтом исследований сердца. Идея разработки заключается в полной замене сердца двумя электрическими вращающимися турбопомпами, которые будут свободно гонять кровь, без необходимости традиционного сокращения. Разработчики говорят, что технически их искусственное сердце не отличается от настоящего, но принцип его работы совершенно иной.

Одна помпа несет кровь с кислородом от легких к сердцу (малый круг), а другая - несет кровь с кислородом по всему организму (большой круг кровообращения). Преимущество такого подхода, по словам создателей, в том, что новое искусственное сердце может быть легче, меньше и гораздо надежнее, чем ранее созданные искусственные разработки на базе "пневматической пульсации".

"Пульсирующие" искусственные сердца пока используются только как временное решение для поддержания жизни пациента на период поиска донорского органа, кроме того для пульсации "пневматическому" искусственному сердцу необходим мощный источник питания. Новое же синтетическое сердце не пульсирует, а потому потребляет на порядок меньше электроэнергии.

Еще одной изюминкой нового сердца является система контроля, которая позволяет механизму правильно реагировать на потребности в крови всего организма, которая получает данные о температуре и активности процессов в организме. Большинство пневматических искусственных сердец таких функций не имели, некоторые более продвинутые системы полагались на пульс.

"Мы продвигаемся вперед с нашей разработкой, потенциально она открывает путь к эффективной и надежной системе замены естественной сердечной мышцы", - говорит Меткалф.

cybersecurity.ru