Интернет-поиск полезен для стареющего мозга

Американские исследователи обнаружили, что пользование интернетом улучшает деятельность мозга, по меньшей мере у людей среднего и пожилого возраста, путем стимуляции мозговых центров, ответственных за принятие решений и сложные рассуждения.

По мере старения в мозге человека происходит ряд изменений, в том числе сокращение объема и снижение активности различных отделов. Считается, что регулярные упражнения, требующие концентрации памяти и внимания, например чтение или разгадывание кроссвордов, могут замедлить этот процесс, а также, возможно, снизить риск развития старческого слабоумия.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что к списку полезных для стареющего мозга упражнений можно с полным основанием добавить и поиск информации в интернете.

В эксперименте, проведенном сотрудниками Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, приняли участие 24 добровольца в возрасте от 55 до 76 лет, половина которых была опытными пользователями интернета, а половина – нет. Всем добровольцам выполнялось сканирование мозга во время выполнения поиска в интернете и чтения книг.

Оба типа заданий вызывали активацию областей мозга, контролирующих память, язык, чтение и зрение. Вдобавок к этому при поиске в интернете активировались мозговые центры, ответственные за принятие решений и сложные рассуждения, но только у опытных пользователей.

По мнению исследователей, это обусловлено тем, что большой объем разносторонней информации на заданную тему в интернете требует от пользователя часто принимать решение, какую из предложенных ссылок выбрать для получения необходимых данных. Чтение книги подобной активности, естественно, не подразумевает. При этом у «новичков», еще не выработавших тактику поиска в интернете, активации соответствующих областей мозга не происходит.

По словам исполнительного директора Фонда исследований болезни Альцгеймера Ребекки Вуд (Rebecca Wood), данные этого и других исследований позволяют рекомендовать для снижения риска деменции частые социальные контакты, регулярные упражнения, сбалансированную диету и пользование интернетом.

medportal.ru