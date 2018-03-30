Повышение цен на лекарства в Украине - это спекуляция

Бороться с операторами фармакологического рынка, допустившими беспрецедентное повышение цен на медпрепараты, будут силовые структуры. Об этом шла речь на экстренном заседании Госслужбы лекарственных средств в понедельник. В Госслужбе обещают, что если продавцы лекарств не вернут прежние цены, в ситуацию будут вынуждены вмешаться силовые органы.

Подорожание в первую очередь коснулось импортных препаратов. Например, несколько дней назад капли от насморка «Нокспрей» можно было купить за 8 гривен, теперь за них придется выложить 11 гривен. Импортеры лекарственных средств утверждают, что подорожание спровоцировало повышения курса доллара.

В свою очередь в Госслужбе лекарственных средств не исключают, что торговцы медикаментами вступили в сговор. Со вчерашнего дня во всех украинских аптеках резко повысились цены.

Отдельные лекарства подорожали на рекордные 40%.

По информации менеджеров крупнейших украинских аптечных сетей, все выходные аптечные киоски в авральном порядке меняли ценники. А уже вчера рядовые сотрудники киевских аптек были вынуждены объяснять своим клиентам, почему буквально за ночь медпрепараты выросли в цене почти в полтора раза.

«Мы не понимаем, почему это произошло, и нам это не нравится. Если у нас остались старые запасы лекарств, мы их продаем еще по старой цене», — заверяли фармацевты.

В Госслужбе лекарственных средств сообщили, что операторов рынка медпрепаратов экстренно обязали понизить цены в ближайшие дни. «С сегодняшнего дня лекарства должны подешеветь. Если они не подешевеют, то, на мой взгляд, тут уже должны разбираться налоговая и прокуратура», — говорит заместитель главы Госслужбы лекарственных средств Константин Косяченко.

Неофициально фармацевты говорят, что дистибьюторы подняли цены преждевременно. «У компаний еще есть резервы, закупленные по более низкой цене. Поэтому повышение цен сейчас — это своего рода спекуляция», — признается один из собеседников.

В то же время большая часть импортных лекарственных средств в аптеках — европейского производства. Соответственно, расчет за них идет в евро, а не в долларах.

Сами импортеры комментируют повышение закупочных цен неохотно. «Мы не будем отвечать на такие вопросы», — прямо заявили в компании VVS, торгующей лекарствами оптом.

Тем временем не исключено, что скоро повысятся цены и на медпрепараты украинского производства. Украинские фармацевтические компании также привязаны к колебаниям курса доллара. «В основном 80% нашего сырья куплено за евро и доллары. Но в структуре себестоимости сырье занимает порядка 50-60%», — говорит коммерческий директор Борщаговского химико-фармацевтического завода Евгений Сова.

Сейчас на заводе используют сырье, закупленное еще по старому, низкому курсу. Поэтому там цены пока поднимать не планируют. В то же время на заводе утверждают, что запасов сырья хватит ненадолго. Потому, если курс не стабилизируется, повышения не избежать.

В то же время есть и другие причины для подорожания медпрепаратов. «Цены, безусловно, будут расти, из-за того что растет все: сырье, энергоресурсы плюс инфляция. Однако на основной портфель социально важных препаратов цены вырастут весьма незначительно», — констатирует заместитель генерального директора по маркетингу фармацевтической компании «Дарница» Юрий Чертков.

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