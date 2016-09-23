Гройсман анонсировал внедрение реимбурсации и повышение зарплат медиков с 2017 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по подготовке проектов актов, направленных на реформирование в сфере здравоохранения с участием представителей Правительства, народных депутатов Украины, ассоциации местного самоуправления, а также представителей областных и городских отделов здравоохранения, сообщили УНИАН в Минздраве.

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Гройсман считает, что предыдущие попытки реформирования сферы здравоохранения были непродуманными и оторванными от реальной жизни и состояния отрасли на местах.

"Реформа здравоохранения остается важным приоритетом Правительства. Проектом бюджета на следующий год предусмотрено увеличение заработных плат медицинским работникам на 20%. Также в следующем году Правительство стремится обеспечить максимальное приближение до полного обеспечения лекарствами всех категорий граждан по всем программам", - сказал Гройсман.

По его словам, обработано и внесено в ближайшее время на заседании Правительства решение относительно референтного ценообразования, также планируется внедрение механизмов реимбурсации. Гройсман предположил, что это произойдет с 1 января 2017 года.