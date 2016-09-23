Минздрав расширит сотрудничество со Всемирным банком

“Улучшение здоровья на службе у людей” - это инвестиционный проект Всемирного банка, целью которого является поддержка Минздрава и органов управления областей во внедрении изменений здравоохранения. Проект реализуется с 2015 по 2020 годы.

Для участия в проекте выбраны восемь областей Украины: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Ровенская области.

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В рамках задач проекта, в областях реализуются разнообразные программы. Среди приоритетных направлений - улучшение первичной медицинской помощи; борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на первичном и на вторичном уровнях; выявление и лечение рака на ранних стадиях; рационализация системы больниц и управления в ней.

Также проект предусматривает поддержку информатизации отрасли здравоохранения, внедрение новых методов финансирования, развитие системы общественного здоровья, улучшение организационного потенциала и информационно-коммуникационное сопровождение реформирования системы здравоохранения.

Во время встречи представители избранных областей презентовали свои достижения в реализации проекта за первый год. В частности, удалось расширить сеть амбулаторий и усилить первичное звено помощи. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что Минздрав будет всячески способствовать его реализации и посоветовала максимально воспользоваться возможностями, которые предоставляет Всемирный банк и инвестировать не только в развитие материально-технической базы, но и в человеческий ресурс, организовывая обучение и тренинги.