В Украине увеличились объемы производства лекарств на основе антибиотиков

По данным Госстата, в августе объем производства таких лекарств составил 89 тонн, что на 6,5% меньше объема производства июля, но на 63% больше, чем было произведено в августе прошлого года.

Сообщается, что Украина в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% сократила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 77,6 тонн. При этом в августе этой продукции было произведено 11,2 тонн, что на 44,2% больше показателя за июль и на 85,4% больше, чем в августе 2015 года.

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Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-августе увеличилось на 9% и составило 30,4 тыс. тонн. В августе украинские предприятия произвели 3,8 тыс. тонн этой продукции, что на 2,5% больше объема производства июля и на 5,4% больше, чем было произведено в августе прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2014 годом на 7,6%, до 1,25 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - сократилось на 41,2%, до 117 тонн; а производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 6,4%, до 43,3 тыс. тонн.