Сегодня ВР рассмотрит законопроект о защите права ребенка на надлежащее содержание
10:21, 23 сентября 2016Страна
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С 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.
ВР рассмотрит законопроект о защите права ребенка на надлежащее содержание / Фото: УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.
Как передает корреспондент УНИАН, также ВР планирует рассмотреть законопроект о антидопинговом контроле в спорте.
Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины по содействию развитию судоходства.
Как известно, с 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.
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