Сегодня ВР рассмотрит законопроект о защите права ребенка на надлежащее содержание

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Как передает корреспондент УНИАН, также ВР планирует рассмотреть законопроект о антидопинговом контроле в спорте.

Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины по содействию развитию судоходства.

Как известно, с 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.