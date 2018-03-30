Украине необходимо ежегодно до 2000 операций по трансплантации человеческих органов

В Киевском городском центре сердца состоялась пресс-конференция, посвященная знаковому событию в украинской трансплантологии, - 28 октября в 2008 г. исполняется пять лет, как харьковчанину Эдуарду Соколову была сделана операция по пересадке сердца.

Директор Киевской городской клинической больницы “Киевский городской центр сердца”, доктор медицинских наук, хирург, который оперировал Эдуарда Соколова Борис Тодуров остановился на несовершенстве отечественного законодательства и необходимости внесения изменений, которые бы позволили сделать прорыв в отечественной трансплантологии.

Участие в мероприятии также взял заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец, который отметил, что Министерством здравоохранения разработана Государственная целевая социальная программа “Трансплантация” на период до 2012 года, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008р. № 894 и направленная на решение проблем. Планируется увеличить финансирование лечебного процесса при трансплантации органов. Решается вопрос относительно оснастки определенных баз забора органов аппаратурой для диагностики смерти мозга, а также введения должности координатора транспланта. Необходимо перенести финансирование существующих региональных центров трансплантации из местных бюджетов на государственный уровень. А также ввести трансплантацию органов в стандарты лечения терминальных стадий хронических заболеваний сердца, печени, почек.

На сегодня, трансплантация органов стала ведущим методом лечения при многих хронических необратимых заболеваниях. В Украине функционирует 5 центров органной трансплантации, однако количество трансплантаций не превышает 110 – 120 на год, выполняются единичные трансплантации печени и сердца.

Всего в Украине выполнено 5 трансплантаций сердца – 3 в Институте хирургии и трансплантации имени В.Шалимова АМН Украины и 2 в Запорожском центре трансплантации. Однако реальная потребность в подобных операциях по данным европейских трансплантологов может составлять для Украины 1500 – 2000 операций ежегодно.

Следует отметить, что трансплантация сердца может выполняться только в двух вышеупомянутых центрах, где существуют все условия. Высокие требования ставятся не только к квалификации трансплантологов, но и, в первую очередь, к организации всей сложной системы взаимодействия разных подразделений, где в условиях ограниченного времени (до 6 часов) необходимо одновременно решить много задачи Это и забор органов у донора, и сама трансплантация, и следующее комплексное лечение с тщательным присмотром, проведением иммунологических и сложных биохимических исследований, миокардиальной биопсии, УЗИ исследований и других высокотехнологичных медицинских процедур. В послеоперационном периоде могут возникать нетипичные для кардиохирургии осложнения, которые связаны с проведением иммуносупрессивной терапии. Потому опыт и возможности в эффективном применении иммуносупрессивной терапии, а также наличие соответствующей для подобного лечения диагностической аппаратуры является еще одним обязательным требованием для центров трансплантации сердца.

Трансплантация сердца показана при терминальных стадиях хронических заболеваний, которые приводят к тяжелой сердечной недостаточности. Для решения вопроса относительно возможности трансплантации необходимо проведение специальных методов обследования, включая биопсию миокарда, измерения давления в легочной артерии и других. Забор органов возможен лишь при условиях диагностирования смерти мозга с сохраненной функцией сердца. При этом необходимо провести УЗИ сердца донора, выполнить стандартные исследования для любой трансплантации.

По предварительным подсчетам в Украине ежегодно погибает от 30 до 40 на 1 млн. населения потенциальных доноров, или около 1500 доноров, которые могли бы спасти жизнь многим больным. Однако за год в Украине выполняется лишь около 20 заборов органов.

Недостаточное количество трансплантаций сердца в Украине, по мнению специалистов, обусловленная следующими причинами:

1. Сложность получения согласия родственников погибшего для забора органов для трансплантации в условиях ограниченного времени.

2. Отсутствие диагностирования смерти мозга, как обязательной процедуры в отделениях трансплантации.

3. Отсутствие должности координатора транспланта в центрах трансплантации.

4. Государственное финансирование лишь частично обеспечивает потребности центров в иммунодепрессантах, материалах, которые тратятся на диализ. Обеспечение центров трансплантации положено на местные бюджеты здравоохранения, что практически сводится к финансированию заработной платы и коммунальных услуг.

5. Нет заинтересованности баз забора органов в диагностике потенциальных доноров.