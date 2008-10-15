В Тернополе по факту разлива ртути возбуждено уголовное дело

В Тернополе по факту разлива ртути в двух жилых домах возбуждено уголовное дело. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы доследственной проверки, которой установлено, что имел место факт преднамеренного загрязнения атмосферного воздуха парами ртути. “Разлив ртути злоумышленником или злоумышленниками в подъездах домов №27 и №31 по ул. 15 апреля причинил опасность для жизни и здоровья 229 жителей указанных домов, которых отселили из опасной зоны”, - отметила Л.ДОЛИШНАЯ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины прокуратура области возбудила сегодня, 14 октября 2008 года.

Между тем в загрязненных ртутью подъездах продолжаются работы по очистке воздуха и стен. Работы проводит коммунальная аварийно-спасательная служба “Киевская служба спасения”. Они распыляют в подъезде от крыши до подвала йодированный раствор, а затем раствор соляной кислоты. По состоянию на 19 часов 12 октября уровень испарений ртути превышал допустимые нормы в 1,5-2 раза в 3-х точках из 24.

Вчера, 13 октября работники санстанции брали очередные пробы, однако об их результатах сейчас в санстанции не сообщают.

Как сообщал УНИАН, 7 и 8 октября в двух домах было разлито 1,2 кг и 0,8 кг ртути соответственно.