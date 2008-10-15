Во Львовском храме обнаружили ртуть
11:46, 15 октября 2008Страна
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Угрозы для здоровья людей нет
13 октября, вечером, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Пасечной во Львове одна из местных прихожанок во время Богослужения обнаружила металлическую ртуть в герметически запаянной стеклянной посуде.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, специалисты оперативной группы МЧС Украины во Львовской области извлекли ртуть из помещения храма, угрозы для населения нет.
Правоохранительные органы выясняют происхождение опасной находки.
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