Лекарство из гинкго билоба эффективно при инсульте

Университет Джонса Хопкинса в США обнаружил еще одно лекарство от инсульта – экстракт листьев дерева гинкго билоба. Во всяком случае это средство позитивно подействовало на лабораторных мышей.

В рамках эксперимента подопытных грызунов заставили пережить инсульт. До этого часть подопытных на протяжении недели получала ежедневную дозу (на основе пропорции – 100 миллиграмм на 1 кг веса) вытяжки из листьев гинкго.

Как оказалось, эликсир, изготовленный из гинкго, препятствовал серьезному повреждению головного мозга мышей и способствовал более быстрому, по сравнению с грызунами из контрольной группы, восстановлению после инсульта. В частности, у накормленных гинкго мышей было отмечено наполовину меньше проявлений неврологичексой дисфункции.

Авторы исследования предполагают, что экстракт гинкго содержит какие-то компоненты, препятствующие возникновению свободных радикалов, уничтожающих здоровые клетки. Исследователи считают, что и люди могут извлечь из него не меньшую пользу, чем грызуны.

В любом случае, по их мнению, употребление препаратов гинкго может быть рекомендовано в качестве профилактической меры людям, рискующим стать жертвой инсульта. Ранее было доказано, что это растение благотворно влияет на память человека.

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