В Украине - около 800 тысяч наркоманов

Сегодня в Украине количество людей, которые употребляют наркотики, официально приблизилось к 100 тысячам. Реальная цифра, по оценкам МВД, в 10-12 раз больше и может составлять 600-800 тысяч.

По данным Интерпола, в нашей стране находится приблизительно 70 тысяч распространителей наркотиков.

Поражает и то, что наркозависимыми чаще всего становятся несовершеннолетние и молодежь в возрасте до 30 лет. Достать запрещенные препараты для них сегодня не проблема. Исследования показали, что средний возраст наркоманов – 13-15 лет, а в других городах он еще меньший – 9-13 лет.

Кировоградская область вместе с Донецкой, Днепропетровской и Одесской областями, а также городом Киевом признана зоной риска. Количество наркозависимых у нас за последние годы растет сверхбыстрыми темпами. На каждые 10 тысяч населения приходится 24 наркомана. И это только официальная статистика, которая к тому же практически не учитывает тех, кто употребляет не инъекционные наркотики (марихуану, барбитураты, галлюциногены).

Наркотики распространяются на дискотеках, вечеринках, в учебных заведениях (рейтинг мест, где молодежь покупает наркотики: на дискотеках – 49%, на улицах – 34%, на вечеринках – 34%, на рынках – 26%, в аптеках – 20%, в учебных заведениях – 14%, на пляжах и в парках – 9%).

Специалисты утверждают, что марихуану пробуют около 60% подростков. Есть мнение, что от "травки" зависимости не бывает, но все наркотики бьют без промаха, уверяют специалисты. "Насаждается представление, что конопля – это чуть ли вообще не наркотик. Но легкого и тяжелого наркотика не бывает. Употребление конопли вроде бы дольше, чем, например, героин, не дает осложнений, но привыкание к ней так или иначе наступает", – уверяют медики.

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