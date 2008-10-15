Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал Днепропетровскому противотуберкулезному диспансеру необходимое оборудование

Сегодня Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал Днепропетровскому областному противотуберкулезному диспансеру необходимое оборудование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Развитие Украины», событие приурочено к открытию детского отделения диспансера после капитального ремонта.

К открытию отделения Благотворительный фонд Рината Ахметова закупил, помимо ультразвуковых ингаляторов, велотренажер, плазменный телевизор, DVD, музыкальный центр.

В пресс-службе напомнили, что Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» инициировал акцию по закупке необходимого современного лечебного и диагностического оборудования для детских отделений противотуберкулезных учреждений летом 2008 года. На сегодняшний день уже закуплено оборудование для детских отделений областных противотуберкулезных диспансеров на сумму 2 млн. грн. 22 области Украины прислали в фонд свои заявки. В течение октября-ноября оборудование поступит во все заявленные регионы. Среди закупленного - современные ультразвуковые ингаляторы, детские фибробронхоскопы, спирографы, аппараты для УВЧ-терапии, а также оборудование для лабораторной диагностики.

В полном объеме будет выполнена просьба детского отделения самого авторитетного учреждения – Института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского. В институте лечат самые сложные случаи заболевания туберкулезом и принимают пациентов со всех регионов Украины.

По статистике, в Украине около 2500 детей с подтвержденным диагнозом «туберкулез».

Поэтому среди других проектов фонда, направленных на помощь детям в контексте эпидемии туберкулеза, важным является проект по созданию реабилитационного центра для детей, больных туберкулезом, а также проект по поддержке научных исследований в данной сфере.

Все действия в рамках проекта «Остановим туберкулез» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» направлены на системные изменения в сфере преодоления эпидемии туберкулеза в стране, отмечает в пресс-службе фонда.