15 октября - Всемирный день мытья рук

Организация Объединенных Наций и, в частности, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.

Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки, которая считается очень банальной, может спасать тысячи детских жизней ежедневно. Особенно высока смертность "из-за грязных рук" в Азии и Африке.

Именно поэтому ООН и ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучить детей мыть руки.

По данным В.ТАВО, ежедневно от диареи, заболевания, которое еще называют "болезнью грязных рук", умирают 5 тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения уборной.

В рамках проведения первого в истории Всемирного дня мытья рук, по словам В.ТАВО, планируется провести "настоящую глобальную битву за гигиену, в которой главными действующими лицами станут сами дети".

"Именно дети станут теми, кто дома, в семейном кругу, или в обществе, расскажут... о простом действии, которое спасает жизни", - объяснила представитель ЮНИСЕФ.

В.ТАВО добавила, что "мытье рук с мылом - это самое эффективное воздействие и самый дешевый способ предотвратить смерть от диареи", а также от холеры и пневмонии.

Акции и обучающие программы будут проведены в 60 развивающихся странах, большая часть которых расположена в Азии и Африке. О важности гигиены и, в частности, мытья рук детям будут рассказывать в школах.

Среди азиатских стран эксперты отмечают особенно плачевные условия соблюдения гигиены в Индии, Бангладеш и Афганистане. Что же касается Африканского континента, то исследователи заявили, что диарея, или "болезнь грязных рук", находится здесь на третьем месте среди причин летальных исходов среди детей.