Сколько лиц у головной боли?

Головная боль может быть 50 разных видов. К такому неутешительному выводу пришли сотрудники медицинского центра университета штата Миссисипи.

Эта болевая шкала простирается от головной боли, вызванной кашлем, до головной боли как результата высокой температуры и жесточайшей мигрени. Наиболее часто встречающаяся — тупая, стягивающая боль в висках, вызванная сокращением мускулов головы и шеи. Мигрень — более интенсивная пульсирующая боль, при которой болит полголовы. Она может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к световым и звуковыми раздражителям, покалываниями в конечностях. Мигрень может продолжаться от 4 до 72 часов и сопровождаться головокружением и нарушением зрения.

Приступообразная боль сходна с мигренью, но еще более изматывает. Она ощущается, как сверлящая в глазном яблоке или на макушке, может возникать до 10 раз в день на протяжении нескольких недель, а потом... длительное время.

Еще один вид — глубокая тупая боль в районе носа, глаз и щек, вызванная воспалением гайморовых пазух, которая усиливается при кашле или изменении положения головы. Эту разновидность боли часто путают с мигренью или приступообразной болью. Среди других типов головной боли американские исследователи выделили похмельный синдром; боли, возникающие при чрезмерном употреблении болеутоляющих препаратов или кофеина; головные боли, вызванные голодом; боли, возникающие из-за тромба, а также боли вследствие травмы шеи или головы.

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