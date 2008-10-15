Мутированная ВИЧ-инфекция распространяется по Китаю

Эксперты встревожены высокой активностью в Китае вируса иммунодефицита, который трудно поддаётся лечению из-за лекарственно-устойчивой разновидности. Ситуация осложняется также тем, что в стране имеется относительно небольшое количество доступных антиретровирусных препаратов. Эпидемиологи Института СПИДа в Гонконге считают, что эпидемия опасной болезни будет распространяться, поскольку против новых мутаций ВИЧ не существует эффективного лечения и национальным службам здравоохранения предоставлено недостаточно медикаментов.

Согласно данным института, в Китае насчитывается примерно семь из более чем 20 различных антиретровирусных лекарств - это ограничивает возможности клиницистов в борьбе с заболеванием. Кроме того, в сельских районах не хватает квалифицированных специалистов и профессиональной лабораторной техники для своевременной диагностики ВИЧ, а также замечены существенные пробелы в информационной осведомлённости среди пациентов. В отсутствии надёжных профилактических мер населению угрожают серьёзные проблемы со здоровьем, убеждены специалисты. Число ВИЧ-инфицированных растёт и среди женщин, и среди мужчин. Вирус переходит на население в целом, так как инфекция передаётся от матери к ребёнку. Высокая сфера действия ВИЧ зарегистрирована в провинции Юньнань, у южных границ Китая, а также в Таиланде и Мьянме.

ami-tass.ru