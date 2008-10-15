6 правил здорового питания

Ученые сформулировали 6 основных запретов, нарушая которые человек наносит непоправимый вред своему здоровью.

Во-первых, нельзя запивать белковую пищу (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, грибы). Из-за этого разбавляется желудочный сок, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи.

Во-вторых, не ешьте вместе белки и углеводы (крахмалистую пищу: макароны, хлеб). Белкам для переваривания нужна кислая среда, а углеводам - щелочная. Желудок не может так быстро переключаться, и при употреблении в пищу и того, и другого, еда не переваривается до конца. Белковая пища может начать загнивать в желудке, а углеводная начнет брожение.

В-третьих, после употребления значительного количества углеводной пищи нельзя есть в течении двух часов. Необходимо дать пище усвоиться.

В-четвертых, не сочетайте углеводные продукты и сахар.

В-пятых, не ешьте фрукты после еды. Фрукты должны быть либо отдельным приемом пищи (лучше завтрак или перекус), либо их надо употреблять в начале приема пищи.

В-шестых, не ешьте сладости с белковой пищей - это значительно мешает перевариванию.

podrobnosti.com