Альтернативные продукты сниженного риска для курильщиков уменьшают заболеваемость, связанную с табакокурением

Доктор медицинского центра сердечной хирургии имени Онассиса, (город Афины, Греция), исследователь университета Патр (третий по величине университет Греции) Константинос Фарсалинос считает, что использование альтернативных продуктов сниженного риска для курильщиков может помочь сократить уровень заболеваемости, связанной с курением.

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Об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве.

Фарсалинос является одним из главных исследователей электронных сигарет и систем нагрева табака (бездымных табачных изделий).

«Мы все понимаем, что отказ от курения – это лучшая опция, то есть лучше не начинать курить или бросить курить, если вы уже начали. Вторая опция – бросить курить с полагающимися медицинскими препаратами, возможно это терапия с замещением никотина или применение других препаратов, которые рекомендованы соответствующими ассоциациями. Здесь необходимо принять решение – вы сами бросаете, или вы обращаетесь к медикам. В числе тех, кто сам бросал курить, уровень успешности составлял менее 5%. Уровень успешности (бросания курения – УНИАН) с применением медикаментов лучше примерно на 7%. Это свидетельствует о том, что курильщики нуждаются в дополнительной помощи», - заявил Фарсалинос.

«Вы можете начать мотивировать курильщиков бросить самостоятельно, однако если у вас не получится, вы можете двигаться дальше с применением медикаментов, но, если это тоже не поможет, надо разработать третью опцию», - отметил он.

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Фарсалинос считает, что необходимо разработать стратегию, в которой должен быть определен главный приоритет, чтобы люди бросали курить. «В ЕС независимо от всех усилий 26% населения курит, и это является большой проблемой, поскольку мы все знаем о последствиях курения. Лучшим решением является бросить курить, но основным направлением работы должно быть снижение уровня курящего населения», - подчеркнул эксперт.

Стратегию по сокращению вреда от курения ученые предлагают рассмотреть Седьмой конференции Сторон Рамочной конвенции по борьбе с курением, но опасаются, что современные исследования будут проигнорированы.

Как отметил в комментарии УНИАН участник круглого стола Анатолий Подрушняк, д. м. н., заместитель директора Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Л. И. Медведя, который возглавляет исследования таких продуктов и хотел бы принять участие в заседаниях Седьмой конференции Рамочной конвенции по борьбе с курением, на данный момент полный состав украинской делегации на этот высокий форум по вопросам борьбы с курением еще не сформирован. Данное решение полностью зависит от Министерства здравоохранения.

"Конференция сторон начала рассматривать Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) более 3-х лет назад с однозначным негативным отзывом, - рассказал доктор Константинос Фарсалинос. - Тем не менее, под натиском общественности и научного сообщества они начали изучать подобные изделия, и соответственный отчет ВОЗ для Седьмой конференции сторон РКБТ, которая будет в ноябре в Дели, содержит теоретический обзор возможности сокращения вреда от курения с помощью ЭСДН и других новых бездымных табачных изделий. Тем не менее, отчет, который будет там рассматриваться, не учитывает многих доступных исследований, и научное сообщество собирается передать в ВОЗ дополненный отчет по каждому пункту замера с набором доступных исследований и научно-обоснованных данных по каждому вопросу".