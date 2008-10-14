Ющенко подписал закон о реабилитации пострадавших

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития государственных аварийно-спасательных служб и проведения мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», принятый парламентом 24 сентября.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Законодательным актом вносятся изменения в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» и «Об аварийно-спасательных службах».

Законом предусмотрено, что пострадавшее население, а также лица, привлеченные к выполнению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, и спасатели гарантированно обеспечиваются соответствующим лечением и психологическим восстановлением в санаторно-курортных учреждениях, при которых созданы центры медико-психологической реабилитации.

Также законом предусмотрено, что несовершеннолетние лица, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации и у которых погиб один или оба родителей, гарантированно обеспечиваются соответствующим лечением и психологическим восстановлением в таких центрах.

При этом центры медико-психологической реабилитации создаются при санаторно-курортных учреждениях независимо от формы собственности и подчинения.