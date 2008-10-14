Самые полезные напитки

Рейтинг самых полезных в мире напитков составили ученые из Калифорнийского университета.

Сейчас слово «антиоксиданты» у всех на слуху, причем в основном благодаря рекламе различных пищевых продуктов. Чуть ли не каждый производитель чая или йогурта считает своей обязанностью поставить на свою продукцию значок «содержит антиоксиданты», но что это означает, знают очень немногие.

Антиоксиданты — это не отдельный вид каких-то питательных веществ, а общее название для элементов, обладающих способностью бороться со свободными радикалами. Свободные радикалы, в свою очередь, представляют собой особые молекулы, способные разрушать другие молекулы и даже клетки вашего тела. В норме они должны бороться с вирусами и бактериями, участвовать в образовании гормонов, производстве энергии и других жизненно важных процессах. Однако с возрастом свободных радикалов в организме становится все больше и больше, организм не способен их контролировать, и они начинают разрушать его изнутри. С образованием свободных радикалов медики связывают развитие многих заболеваний (в том числе рака, артрита, болезней сердца, язвенных болезней и т. п.), а также процесс старения.

Вот от этих неприятностей и могут вас оградить антиоксиданты. В их число входят витамины А, С, Е, а также такие элементы как цинк, селен, глутатион и некоторые другие. По отдельности они входят в состав очень многих продуктов питания, но найти все вместе, да еще и в достаточно больших объемах — не так уж легко. Вот этот критерий и послужил ключевым в составлении рейтинга самых полезных напитков. Выглядит он следующим образом:

1. Гранатовый сок

Кроме перечисленных элементов, содержит кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Очень полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии и малокровии. Не стоит пить людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью.

2. Красное вино

Сразу несколько исследований свойств вина за последний год показали его пользу в профилактике раковых заболеваний. Многие диетологи также советуют принимать вино ежедневно вместе с едой, однако наркологи предупреждают: ваша доза не должна превышать 30 граммов в день.

3. Виноградный сок

В нем много витаминов группы В, полезных для волос и ногтей, и аскорбиновой кислоты, которая поможет вам бороться с микробами. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять крепкую память, борется с раком груди и поддерживает упругость и эластичность кожи.

4. Черничный сок

В народе черника известна тем, что укрепляет зрение и спасает от поносов. На самом деле ее полезные свойства намного шире — черника помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен и сохраняет молодость всего организма.

5. Сок черешни

Содержит витамин А, необходимый зубам и глазам, железо и витамин С (борется с инфекциями). Также снижает риск развития многих видов рака, препятствует возникновению заболеваний мочевыводящих путей, помогает сохранять память в зрелом возрасте.

6. Сок асаи

В этой ягоде содержатся особые растительные пигменты, увлажняющие кожу и препятствующие ее старению. В плодах асаи также много жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга и нервной системы.

7. Клюквенный сок

Обладает жаропонижающим эффектом, помогает при кашле и насморке, выводит из организма токсины, повышает активность мозга и снимает усталость. Также является сильным мочегонным, при этом не вымывая из организма необходимый ему калий.

8. Апельсиновый сок

Отличное средство профилактики простуды и гриппа. Также снимает усталость, активизирует работу мозга и укрепляет кровяные сосуды. Полезен при гипертонии и атеросклерозе. Противопоказан людям с повышенной кислотностью и низким содержанием кальция.

9. Чай

Сорт имеет мало значения. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не концентрат в бутылке. Чай не только тонизирует и бодрит, но и борется с болезнями сердца и различными инфекциями.

10. Яблочный сок

Применяют при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Также нормализует работу кишечника, выводит токсины из организма и быстро восстанавливает силы после физических нагрузок.

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