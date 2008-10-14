Ребенку нужен донор с редкой группой крови

Уважаемые граждане!

Коллектив Житомирской таможни обращается к вам с просьбой оказать помощь в спасении жизни четырехлетней девочки – ребенка нашего сотрудника. За ее жизнь борются врачи отделения токсикологии Киевской национальной специализированной клиники ОХМАТДЕТ, для поддержки жизнедеятельности необходима редкая группа крови – четвертая с негативным резус фактором. В вопросе спасения ребенка счет идет на минуты. Всех, кто имеет возможность стать донором для девочки - Троцюк Ксении Валентиновны, просим обращаться:

В городе Киеве клиника находится по адресу Ул. Черновола 28/1, телефон отделения переливания крови 8-044-236-26-99; телефон отделения токсикологии 8-044-236-60-96.

В городе Житомир в случае возможности предоставления помощи сообщить по телефону: 8-0412-418-945.

Телефон отца ребенка: 8- 097-251-70-88 (Троцюк Валентин Адамович)

Просим, всех, кто имеет возможность помочь, приобщиться к благотворительному делу спасения девочки и оказать благотворительную денежную помощь для лечения, средства просим перечислять:

- при внесении средств наличными через отделение банка «Райффайзен банк Аваль» на счет №26254823 Троцюку Валентину Адамовичу (идент.код 2627208655) для пополнения СКР №0028109600;

- при перечислении безналично юридическим лицом:

МФО 311528

счет №26254823

идент. код 2627208655

СКР №0028109600

назначение платежа: средства Троцюку В.А., для лечения ребенка.

Предварительно очень благодарны за помощь.

Пресс – центр

Житомирской таможни