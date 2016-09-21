Гройсман призвал вкладывать бюджетные деньги в науку, а не в Академию наук

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил изменить в Украине философию финансирования образования и научно-технической сферы, и начать вкладывать средства, в первую очередь, бюджетные, в науку, а не в Академии наук. Об этом Гройсман сказал в ходе выступления в парламенте.

«Что касается Академии наук. Моя позиция, и я готов тут к дискуссиям, я хочу поддержать инициативу финансирования не Академии наук, а украинской науки. В науку мы должны инвестировать, и обеспечивать развитие страны. А если мы будем финансировать Академию наук, то будем финансировать ремонты, здания, а это неприемлемо», - сказал Гройсман.

Читайте такжеАкадемия наук объявила конкурс на должности руководителей 5 научных учрежденийОн также напомнил, что правительство считает первостепенным поднять престиж профессии учителя. «Мы должны повысить престиж работы украинского учителя. И тут важно этот приоритет определить как отдельный, и двигаться в этом направлении быстро», - сказал Гройсман.

Кроме того, он назвал первостепенной модернизацию сферы профессионально-технического образования. «В проекте бюджета на 2017 год 1,6 млрд грн направлены на поддержку ПТУ, - сказал Гройсман. - Но мы считаем, что профтехобразование должно быть модернизировано».

Читайте такжеМинздрав объявил открытый конкурс на должность руководителя Центра общественного здоровья Гройсман отметил, что в мире существуют работающие модели предоставления профтехобразования, которые отвечают потребностям экономики.

Как сообщал УНИАН, Кабмин заложил в проект бюджета на 2017 год рост зарплат учителей в среднем на 33,5%, а также повышение стипендиального фонда до 5,8 млрд грн.