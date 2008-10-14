Витамин D незаменим для хорошего здоровья

Необходимый для борьбы с заболеваниями костей, такими как рахит и остеопороз, витамин D играет также критически важную роль в поддержании общего здоровья человека. Профессор Калифорнийского университета Энтони Норман убежден, что потенциал витамина D распространяется на поддержание крепкого иммунитета, регулирование секреции инсулина, стабилизации давления, правильной работы поджелудочной железы, сердца, мышечной силы, защиты от раковых образований и активности мозга. Кроме того, доктор Норман составил список 36 тканей органов в человеческом теле, чьи клетки биологически реагируют на витамин D: перечень включает в себя костный мозг, молочную железу, толстую кишку, кишечник, почки, лёгкие, простату, сетчатку, кожу, желудок и матку. По словам Нормана, дефицит витамина D отрицательно сказывается на функциях всех 36 органов, и сфера его влияния гораздо шире, чем первоначально считалось.

Витамин D синтезируется в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу - вначале в кожной ткани образуется стерол, который затем преобразуется в витамин. Путём метаболизма витамин D превращается в гормоны в печени и почках. Среднесуточная доза вещества для взрослого человека должна составлять не менее 2000 международных единиц /МЕ/, говорят американские медики. Диетические добавки витамина - незаменимый элемент для хорошего самочувствия и предотвращения потенциально опасных болезней. В то же время две трети мирового населения испытывают нехватку полезного вещества, особенно страны третьего мира. Жители мегаполисов тоже подвержены риску, поскольку высотные здания блокируют доступ к солнечному свету, а люди проводят большую часть своего времени в закрытых помещениях. Витамины - это органические составы, но они не образуются в достаточных количествах для удовлетворения потребностей нашего организма. Следовательно, мы должны их получать с помощью диеты или в виде добавок - врачи рекомендуют обогатить рацион питания молочными продуктами, чаще употреблять рыбий жир и икру.