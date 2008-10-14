Обнаружен ген облысения

Международная группа ученых провела исследование и выявила ген, который отвечает за мужское облысение.

В ходе исследования ученые обнаружили ген облысения, способный передаваться по мужской линии, от отца к сыну. Он расположен в 20-ой хромосоме и увеличивает вероятность облысения у мужчин в семь раз.

А ведь, как известно, около трети мужчин до 45 лет страдают от облысения, что, по мнению экспертов, в 80% случаев вызвано генетическими причинами.

"Несмотря на то, что новый ген обнаружен у европейцев, мы предполагаем, что он также распространен у других народностей, хотя для более точного утверждения требуются дальнейшие исследования", - считает один из авторов исследования Брент Ричардс.

Новое открытие, по мнению ученых, поможет создать в будущем эффективные средства сохранения волос.

РИА Новости