Компьютеры - наши друзья или враги?

Современную жизнь невозможно представить без компьютеров. Они стали неотъемлемой частью нашей повседневности. В языковую лексику входят новые термины: пользователь компьютера, компьютеризованные рабочие места, компьютерные игры... Возникает вопрос: насколько безопасно может чувствовать себя человек за компьютером? Как влияет компьютер на наше здоровье, на нашу психику, зрение? Именно по этой теме идут многочисленные дискуссии.

Врачи и ученые бьют тревогу

Всем известно, что каждое устройство, которое проводит или потребляет электроэнергию, создает электромагнитное излучение. Оно концентрируется вокруг устройства в виде электромагнитного поля, которое в свою очередь приводит к ионизации воздуха. Вокруг нас появляются позитивные электрические заряды (позитивные ионы). Образованное електростатическое поле буквально притягивает к себе пыль из всей комнаты. И сидя перед компьютером, мы вдыхаем грязный запорошенный воздух, который сушит слизестые оболочки и усиливает проявления аллергии.

В странах ЕС уже создан специальный комитет по безопасности, гигиене и здравоохранению на рабочем месте. Одной из первых его директив была именно Директива об экранах видеотерминалов. Значительное внимание было уделено вопросам ергономичности технических средств и рабочих мест. Профсоюзные организации развитых стран уделяют большое внимание защите здоровья и обеспечению безопасности на рабочих местах. Ведущие мировые фирмы внимательно следят за исследованиями влияния компьютерных излучений на пользователей и за реакцией общества на опасность, которую порождает оргтехника. У нас в Украине уже тоже появляются исследования, которые подтверждают негативное влияние компьютеров на здоровье человека. Потому человечество ищет пути снижения уровня компьютерного излучения . Это — создание малоизлучающих ВДТ( видеотерминалов); применение фильтров; создание средств, которые предотвращают поглощение излучений телом человека.

Держите дистанцию!

Полностью избавиться электрического излучения нельзя, но ослабить и по возможности минимизировать пагубное влияние очень просто. “Во-первых, покупая технику, обращайте внимание на наличие соответствующего сертификата, - сказал врач Олег Яворский. - Не соблазняйтесь слишком низкими ценами. Чаще всего — это особенность аппаратуры уже устаревшей. Во-вторых — следите за порядком на своем рабочем месте. Не держите возле компьютера кипы бумаг и документов, разложите все необходимое в ящики стола. Рабочую поверхность мебели и монитор протирайте как можно чаще влажной тканью с антистатиком. В-третьих, чаще проветривайте помещение и не забывайте о ежедневной влажной уборке.” Врач считает, что галогенные лампы дневного освещения, которые ничем не защищены и которые так часто используются в офисных помещениях, могут нанести больше вреда, чем сами компьютеры.

Следует помнить, что компьютерные излучения осуществляются в основном не передней стенкой монитора, а задними и боковыми, причем именно они и являются наиболее вредными. Потому пощадите своих коллег и не ставьте монитор нацеленным опасной задней частью в затылок или в бок соседу, который работает рядом с вами.

Вообще-то, в помещении желательно размещать не столько техники, сколько может вместиться, а столько, сколько позволяет площадь. За нормами, которые действуют в Украине, для размещения одного компьютера необходимо до 6 метров квадратной площади. Это значит, что расстояние от задней и боковых стенок монитора к рабочему месту пользователя не должна быть не меньше 1,5 метра или, лучше, 2,2 метра.

Берегите глаза!

Изображение на экране монитора светится и все время немного мигает. Чтобы его рассмотреть, мы надолго фиксируем взгляд в одной точке и редко моргаем. “Глазные мышцы при работе за компьютером очень быстро устают — сказала врач-офтальмолог Инна Тарамбула. - Слизистая оболочка глаз пересыхает, они начинают краснеть, воспаляются, возникает так называемый “синдром сухого глаза”. Через четыре часа непрерывной работы за компьютером могут появляться рези в глазах и ощущения “песка под веками”. Иногда даже может двоиться в глазах и может быть сложно рассмотреть предметы. Чтобы этого не случилось, нужно устанавливать монитор на расстоянии 50-70 см от лица, немного ниже от уровня глаз.”

Врачи не советуют работать за компьютером ночью или же в ярко освещенной комнате. Идеальный вариант — одинаковое по интенсивности освещение комнаты и экрана, яркость монитора, отрегулированная так, чтобы контраст не утомлял глаза. “Если вы работаете в очках, закажите себе стекло с антиотблесковым покрытием, - продолжает врач-офтальмолог. - Чтобы конъюнктива глаза не пересыхала, можно утром закапывать специальные капли, которые называются “искусственная слеза”. Они полностью отвечают по составу нашей слезе. Вечером на несколько минут можно положить на веки компрессы из слабозавареного чая, который быстро снимает покраснение и усталость.”

Компьютер — не игрушка

Как свидетельствуют врачи, уже появилась болезнь зависимости от компьютера. В Киеве открываются специальные кабинеты, куда обращаются пациенты с подобными симптомами.

“В последнее время наблюдается такая тенденция — взрослые юноши, которые в детстве много развлекались, сидя возле компьютера, не имеют в жизни конкретной цели, потому что все время играли в компьютерные игры и жили виртуально”, - прибавила врач.

20minut.ua