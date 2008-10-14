Стресс доводит женщин до болезни сердца чаще, чем мужчин

Ишемическая болезнь сердца обусловлена стрессом чаще у женщин, чем у мужчин, определили американские кардиологи. Предполагается, что именно по этой причине зачастую сердечные болезни не диагностируются вовремя среди женщин. Гендерные различия были замечены в результате анализа проведенного совместно врачами из Колумбийского университета, Университета Корнелла и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Симптомы нарушений сердечной функции были в большей степени зафиксированы у женщин, которые имели высокий уровень стресса и тревоги.

Регулярное психо-эмоциональное напряжение, нервозность и чрезмерное беспокойство приводили к болям в груди, затруднённому дыханию и нестабильному сердцебиению. В отличие от мужчин, для женщин наличие постоянного и сильного стресса означало скорое развитие сердечных проблем. Однако, согласно медицинским заключениям, трудность выявления ишемической болезни сердца в соответствии с учётом фактора риска стресса заключается в том, что у женщин болезненные ощущения в грудной области и одышка встречаются гораздо реже, чем у мужчин.

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