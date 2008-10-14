MP3-плееры таят опасность

Портативные плееры — враги человеческого слуха, утверждает очередное исследование. Эксперты вновь акцентируют свое внимание на портативном аудио, которое приводит к преждевременной потере слуха. Это уже не первое исследование, однако, люди так и не научились относиться к данной проблеме всерьез.

MP3-плееры являются неизменным атрибутом жизни тех, кто часто передвигается в автобусах, метро, летает на самолетах или выполняет монотонную работу, например, убирает помещения. Однако плееры не так безобидны, как может показаться на первый взгляд, и вред, который они наносят человеческому слуху, не стоит недооценивать. Только лишь в Евросоюзе плееры могут привести к необратимой потере слуха 10 млн человек, сообщает новейшее исследование, проведенное европейской Научной комиссией по выявлению развивающихся и новых рисков для здоровья человека (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks).

При этом исследователи акцентируют внимание на том, что негативный эффект проявляется не сразу, а лишь спустя значительный период времени. «Регулярное прослушивание музыки на громкости, близкой к максимальной, в юношеском возрасте, — говорится в отчете, — поначалу не приводит к ощутимым последствиям. Проблемы со слухом в жизни такого человека возникают намного позже. Если молодой человек слушает музыку на высокой громкости в течение нескольких лет, у него повышается риск развития тугоухости примерно к 25 годам, — говорится в отчете.

Сказывается пренебрежение громкостью и на слухе взрослых. Экспертам удалось установить, что в 27 европейских государствах из полумиллиарда жителей существует примерно от 50 млн до 100 млн тех, кто случает MP3-плееры на регулярной основе. При этом от 5 до 10% из них слушают музыку на высокой громкости не менее часа в день и не менее одного раза в неделю. Этого достаточно чтобы потерять слух через 5 лет.

Еще в 2004 г. было доказано, что слушать музыку ежедневно в течение часа можно без каких-либо негативных последствий. Для этого нужно, чтобы громкость была не выше 60% от максимальной при использовании наушников, расположенных поверх ушных раковин. А максимальный выходной уровень в плеерах должен быть не более 90 дБ.

newsland.ru