Нерегулярный сон ведет к потере памяти

Нормальный, стабильный и глубокий сон критически важен для поддержания мозговых функций.

Циркадный ритм способен не только управлять повседневным циклом от сна к бодрости и обратно, но также много значит для памяти. Американские ученые провели лабораторные испытания на хомяках и выявили связь между стабильным околосуточным ритмом и памятью.

Без правильного функционирования циркадной системы животные не могли вспомнить ничего из происходивших с ними событий. Исследователи полагают, что их открытие позволит более детально рассмотреть проблемы дефицита памяти, познавательные ухудшения и болезнь Альцгеймера.

Циркадные ритмы - колебания интенсивности различных биологических процессов с периодом примерно от 20 до 28 часов. Часто к ним относят и суточные ритмы, наблюдающиеся у организмов в естественных условиях. В изолированном же помещении, где поддерживаются постоянные освещение или темнота, температура и прочее, у растений, животных и человека период ритма, как правило, отклоняется от суточного. Если условия не изменяются, период циркадного ритма стабилен. Околосуточные ритмы могут влиять как на поведение целого организма, так и на отдельные физиологические процессы. В постоянных условиях периоды циркадных ритмов этих функций часто различны (например, при постоянной освещенности у человека изменяются периоды ритма температуры тела, сна и бодрствования). Такое их рассогласование во времени приводит к патологическому состоянию организма, что имеет большое значение для медицины.

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