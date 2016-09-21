Отмена приказа о штатных нормативах не повлияет на формирование бюджетов больниц - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, этот шаг был сделан в ответ на многочисленные просьбы руководителей больниц из разных областей Украины.

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«Поскольку 33-й приказ давно устарел, на совещаниях главные врачи постоянно жаловались, что документ не позволяет эффективно работать. Он привязывал количество врачей, медсестер, санитарок, электриков к мощности заведения. В частности, количество врачей зависела от количества коек, количество уборщиц - от квадратуры пола, количество электриков - от количества выключателей и тому подобное. Таким образом, больницам было очень трудно гибко планировать свой штат, увеличивать, в случае необходимости, количество врачей одной специальности и уменьшать - другой, - отметил Ковтонюк. - Несмотря на то, что приказ носил рекомендательный характер, часто финансовая инспекция на свое усмотрение наказывала главных врачей за его несоблюдение".

Чиновник подчеркнул, что отмена приказа никаким образом не повлияет на формирование бюджетов больниц, поскольку существуют нормативные акты высшего порядка, которые регламентируют бюджетирования.

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«Есть постановление Кабинета министров №228, которое регламентирует формирование бюджетов. Здесь важно понять: штатное расписание медицинского учреждения не должно аргументироваться кроватями, оно должно аргументуваться объемом медицинской помощи. А если больница имеет реальных пациентов, она легко обоснует свой бюджет и свое штатное расписание», - подчеркнул Ковтонюк.

Он также отметил, что Минздрав планирует наладить эффективную систему мониторинга работы учреждений здравоохранения.

«Мы отходим от приказов и переходим к мониторингу. После анализа работы больниц, мы будем давать рекомендации в случае проблемных вопросов. То есть с одной стороны - автономия, с другой – мониторинг», - сказал Ковтонюк.