Фармацевтический рынок Украины – грядут большие перемены

Фармацевтический рынок Украины более чем привлекателен для стратегических инвесторов и местных игроков с точки зрения слияния и поглощения компаний. Об этом свидетельствует следующий ряд фактов: В денежном выражении в 2007 году рынок составлял 2.2 млрд. долл., среднегодовой темп роста в 2004-2007 годах составил 21%. По оценкам фармацевтических компаний объем рынка более чем удвоится к 2012 году и достигнет значения в 4.7 млрд. долл.

Улучшение макроэкономической ситуации в контексте роста реальных доходов является ключевым стимулом роста уровня потребления медикаментов, которое выросло с 23 до 48 долл. в расчете на одного человека в 2004-2007 годах. Несмотря на рост реальных доходов, старение населения Украины является еще одним фундаментальным фактором роста потребления на душу населения.

За последнее время госпитальный рынок, как и розничный, характеризируется стремительным ростом. По оценкам компании RMBC и Business Monitor International в 2007 году доля рынка госпитальных закупок достигла 13% от общего рынка или 284 млн. долл. (200 млн. долл. в 2006).

Согласно специальному совещанию Кабинета Министров, 3 сентября 2008 года, премьер министр Юлия Тимошенко выступала за государственное регулирование цен на медикаменты, необходимые для социально незащищенных слоев населения. Вероятнее всего, что тендеры на государственные закупки будут увеличиваться.

Украина занимает четвертое место среди стран СНГ по потреблению медикаментов. По сравнению с Европейским уровнем, наше потребление в 48 долл. на душу населения на порядок ниже (Чехия- 331 долл., Словакия 254 долл., Польша 154 долл.). Оценивая Европейский уровень потребления, мы видим существенный потенциал роста объемов Украинского фармацевтического рынка. Еще одним существенным фактором роста рынка в денежном выражении является переход отечественных производителей лекарственных средств на производство препаратов из средне и высокого ценового сегмента, в то время как исторически они специализировались на производстве продукции, приходящейся на низкий ценовой сегмент, в отличии от иностранных компаний.

В денежном выражении иностранные компании доминируют на рынке (76% рынка), в то время как доля отечественных компаний за последние годы уменьшалась на 1-2% до 24%. Последние тенденции свидетельствуют о стабилизации доли рынка отечественных компаний, мы связываем это с тем, что 5 крупнейших производителей - корпорация Артериум, Фармак, Дарница, группа Здоровье и Борщаговский химико-фармацевтический завод - укрепили свои позиции на фармацевтическом рынке Украины. Компании работают на рынке более 60-100 лет, их продукция давно известна и легко узнаваема населением.

Также компании активно диверсифицируют портфель лекарственных средств, вводя 5-10 новых препаратов каждый год и проводят модернизацию производственных мощностей согласно GMP стандартам. Внедрение GMP стандартов и улучшение качества продукции позволяет отечественным фармацевтическим компаниям конкурировать с западными игроками. Дешевая рабочая сила при высокой квалификации работников является хорошим конкурентным преимуществом.

GMP (Good Manufacturing Practice) стандартизация подразумевает как улучшение качества менеджмента и квалификации работников, так и модернизацию мощностей. Согласно выпущенному правительством указу все компании фармацевтического рынка Украины обязаны провести модернизацию до 2009 года. Мы полагаем что, регулятор может продлить срок до 2011 года.

Стоимость модернизации одной производственной площадки 5-40 млн. долл., а одного лекарственного средства - около 1 млн. долл. Такие капитальные инвестиции смогут себе позволить только лишь крупные игроки. Некоторые из них финансируют модернизацию за счет собственных средств, другие привлекают кредиты. ЕБРР согласился профинансировать программу модернизации компании Фармак на 32 млн. Евро. Крупные игроки спешат успеть провести модернизацию, чтобы сохранить свое присутствие на рынке и оставаться привлекательными для потенциального поглощения международными фармацевтическими компаниями в дальнейшем. По нашему мнению, мелким локальным игрокам, вероятнее всего придется покинуть рынок, либо продать свои активы.

Сегодня процесс GMP стандартизации является толчком к реструктуризации рынка. Как мы видим, в погоне за GMP стандартами уже появились лидеры. Это Борщаговский Химико-Фармацевтический Завод, который согласно нашим оценкам успел провести модернизацию 5 из 5 производственных площадок, а также построил цех жидких лекарственных средств, полностью соответствующий GMP стандартам. Также завод получил GMP сертификаты на выпуск более чем 50% лекарственных средств.

Мы считаем что оферта Борщаговского Химико Фармацевтического Завода на продажу 69% пакета акций является первым этапом в реструктуризации рынка. Мы полагаем, что справедливые цены на фармацевтические предприятия сформируются в период 2009-2011 года, когда мелкие игроки станут покидать рынок. В течение последних лет крупных сделок по слиянию и поглощению не происходило и на рынке цены на фармацевтические активы не сформированы.

Только лишь Фармацевтическая компания Дарница провела частное размещение 10% пакета акций по коэффициенту P/S – 6.6. Мы думаем, что лидирующие фармацевтические компании готовятся выйти на фондовые биржи и стараются подогреть интерес к своим активам, так как осознают перспективность рынка, заинтересованность западных конкурентов и будущую реструктуризацию. Мы полагаем, что компании будут продавать свои активы скорее иностранным фармацевтическим компаниям, чем местным игрокам. Во-первых, потому, что западные компании имеют достаточный капитал для приобретения отечественных активов.

Во-вторых, потому, что продукция отечественных производителей отчасти пересекается по номенклатуре, в то время как портфели иностранных компаний находятся в абсолютно другом ценовом сегменте. В-третьих, крупные зарубежные фармацевтические компании привлекает быстрорастущий фармацевтический рынок Украины, и вход на рынок путем поглощения крупного местного фармацевтического производителя является хорошим стратегическим решением.

Младший аналитик инвестиционной группы «Сократ» Александр Топачевский