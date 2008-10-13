На Винничине участились случаи отравления грибами

В Винницкой области на протяжении последней недели семеро людей отравились грибами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

На данный момент состояние всех потерпевших удовлетворительное.

В пресс-службе также сообщили, что в целом с начала года в Винницкой области были зарегистрированы 15 фактов отравления грибами, ни один из случаев не привел к смерти пострадавших.