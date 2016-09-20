В Украине зарегистрировано более 1 млн внутренне перемещенных лиц

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за месяц региональные штабы ГСЧС зарегистрировали около 15 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Согласно официальной текущей информации ведомства, из этого количества перемещенных лиц 173 тыс. 862 ребенка и 502 тыс. 310 человек с инвалидностью и пожилого возраста.

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Сообщается, что переселенцы из Донецкой и Луганской областей составляют 1 млн 27 тыс. 946 человек, из Автономной Республики Крым и города Севастополь – 22 тыс. 570 человек.

С начала проведения АТО психологи ГСЧС вместе с представителями других органов государственной власти и общественных организаций оказали психологическую помощь 172 тыс. 951 переселенцу, в том числе 48 тыс. 323 детям и 29 тыс. 601 человеку с инвалидностью или преклонного возраста.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в ГСЧС сообщали, что региональными штабами зарегистрировано более 1 млн 34 тыс. внутренне перемещенных лиц, из которых 171 тыс. 350 детей и 497 тыс. 684 человек с инвалидностью и пожилого возраста. При этом отмечалось, что перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей составили 1 млн 11 тыс. 867 человек и Автономной Республики Крым и города Севастополь - 22 тыс. 494 человека.