В Украине более 83% подростков употребляли алкоголь - опрос

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты социологического опроса "Курение, употребление алкоголя и наркотических веществ среди учащихся подростков: распространение и тенденции в Украине", проведенного ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко" в 2015 году в рамках международного проекта "Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ".

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"Исследование показало, что 83,4% учащихся употребляли любые напитки хотя бы один раз на протяжении жизни. В возрасте 15 лет этот показатель составляет 78,4%, а в возрасте 16 и 17 лет приближается к 85%. Хотя это высокий показатель, но в 2015 году он был наименьшим за 20 лет проведения исследований. В 2007 году этот показатель составлял 91%, в 2011 – 88%", - сказала председатель правления ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко" Ольга Балакирева, представляя результаты соцопроса. Самым распространенным напитком, который употребляли ученики 1-2 раза в течение последнего месяца, является вино (26,6%). Также распространенным является употребление пива (20%) и слабоалкогольных напитков (18%). 11% учащихся отметили, что стали употреблять крепкие алкогольные напитки в возрасте 15 лет. При этом возраст первого опьянения подростков в динамике остается неизменным и составляет 15 лет. Кроме того, 34,5% учащихся указали на то, что им "легко" или "очень легко" приобрести алкогольные напитки. Наиболее доступными оказались слабоалкогольные напитки (их указали 51,5% опрошенных) и пиво (59,5%).

Также исследование показало, что каждый двенадцатый подросток впервые попробовал выкурить сигарету в возрасте 9 лет или раньше. Ежедневно курят 12,2% учащейся молодежи (18,2% среди юношей и 6,7% среди девушек). Среди опрошенных учеников только 18,4% считают, что курение создает большой риск негативных последствий для здоровья.

Опрос также показал, что 11,3% подростков хотя бы один раз в жизни употребляли наркотики, среди них юноши - 15,4%, девушки - 7,9%. Наиболее употребляемым наркотиком является марихуана или гашиш, о чем указал каждый десятый опрошенный подросток.

"Опрос подтверждает, что доступ подростков к алкоголю, табаку и наркотикам и возможность их получения остается на высоком уровне",- отметила глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис.

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Опрос также показал, что только 6,5% учеников отметили, что не пользуются сетью Интернет. В среднем опрошенные ученики проводят 2-3 часа в Интернете в течение рабочего дня и 4-5 часов в течение выходного дня. Опрос показал, что всего 8,4% опрошенных не имеют зависимости от Интернета, тогда как 10,6% имеют сильную зависимость. Кроме того, почти половина опрошенных не имеют зависимости от компьютерных онлайн-игр, однако 47,3% имеют умеренную зависимость, 3,4% имеют сильную зависимость.

Зависимость от азартных игр зафиксирована к 4,3% подростков, 1,1% имеют проблематичную зависимость.

"Опрос выявляет небольшое, но устойчивое снижение уровня употребления вредных веществ в течение последних нескольких лет в Украине. Однако результаты вызывают беспокойство относительно новых форм зависимого поведения, в частности чрезмерного времени, проведенного украинскими учениками в Интернете за играми, и по участию в азартных играх",- отметила Барберис.

Она также сообщила, что подобные опросы в 2015 году проводились в 35 странах мира. "По сравнению с другими странами - участницами опроса, Украина не занимает главенствующего места по любому из показателей. Например, распространенность употребления наркотических веществ в Украине на 10% ниже, чем средний уровень, который составляет 18%", - сказала Барберис.

По ее словам, украинская учащаяся молодежь вообще курит меньше, чем представители этой же возрастной группы в других странах, но уровень потребления алкоголя среди украинских подростков несколько выше, чем в других странах – 83,4% против среднего показателя в Европе на уровне 80%.

Опрос проводился при поддержке ЮНИСЕФ в 449 учебных заведениях среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных школ, 1-го и 2-го курсов профессионально-технических учебных заведений и высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования). Всего в исследовании приняли участие 6674 респондента.