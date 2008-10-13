Язык расскажет о здоровье

О том, что чистить нужно не только зубы, но и десны, и язык реклама зубных щеток сообщает нам регулярно десяток раз на дню. Но если у вас по утрам на языке постоянно образуется налет, то прежде чем его счищать, приглядитесь как он выглядит.

"Язык - это орган, который активно реагирует на развитие и течение многих патологических процессов в организме, - считает доктор медицинских наук Геннадий Банченко. - По внешнему виду языка можно определить состояние внутренних органов в данный момент, поверхность языка может отражать нарушения пищеварения, сердечной деятельности, состояние нервной и эндокринной систем.

Расположение и сосредоточение налета, покрывающего язык, указывает на скопление токсинов в желудке и тонкой кишке (если налет в середине языка), в толстой кишке (если налет в глубине). На языке различают соответствующие внутренним органам зоны.

Сердцу и печени принадлежит передняя треть языка. Середина отводится желудку, поджелудочной железе и селезенке. Состояние нижних отделов кишечника отражается на корне языка. Его боковые участки отвечают за печень и почки. Самостоятельно заниматься диагностикой по цвету налета на языке, наверное, не стоит, но данные клинических исследований подтверждают, что:

- желтый налет говорит о нарушении функций органов пищеварения;

- черный налет — тяжелые хронические нарушения функций пищеварения, сопровождающиеся обезвоживанием и ацидозом;

- толстый белый налет — интоксикация, запоры;

- коричневый налет — заболевания легких.

Правда.Ру