Вакцина от пневмонии снижает вероятность сердечного приступа

Прививка против пневмонии способна защитить организм не только от воспаления лёгких, но и наполовину сократить риск сердечного приступа. Исследование проводилось канадскими медиками среди почти 5 тыс. человек. Специалисты заметили, что пневмококковая вакцина на 50% уменьшает вероятность нарушений работы сердца.

Ещё в начале XX века учёные считали, что инфаркт имел инфекционное происхождение, но после установления таких факторов риска, как высокое давление, превышенные уровни холестерина, наличие диабета и ожирения эта гипотеза перестала иметь значение, говорят канадские врачи. Тем не менее замечено, что при каждой эпидемии гриппа резко возрастает число сердечных приступов.

Возможную причину такой связи специалисты Шербрукского университета /Канада/ видят в воспалении коронарных артерий при пневмонии – при лёгочных инфекциях этот процесс удваивается и даже утраивается, намного увеличивая риск сердечного приступа.

Эпидемиологи также рассмотрели данные о госпитализациях 63 тыс. человек с сердечным приступом и почечной недостаточностью в период 1999-2003 годов и зафиксировали, что 12% из них были вакцинированы от пневмонии и понизили тем самым риск смерти на 40-70%. Как полагают специалисты, у защищенных от пневмонии людей есть меньше шансов для развития в крови бактерий и воспалительного ответа сердца на инфекционные процессы.

ami-tass.ru