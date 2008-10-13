Всего 6—8% детей в Украине рождаются здоровыми

Систему ультразвуковой диагностики нового поколения Сименс АКУСОН X 300 (на снимке) подарили на днях Институту педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Группа компаний «ФОКСТРОТ» и компания «Укрэнергоконсалтинг». Мобильный аппарат заменил на ответственном посту своего предшественника, который «отработал» там двадцать лет.

Несмотря на небольшие габариты, новенький аппарат УЗД имеет большие диагностические возможности: 5 датчиков распознают заболевания желудка, поджелудочной железы, печени, почек. Система исследует сердце и выявляет как незначительные аномалии, так и пороки, проводит гинеколого-акушерские обследования. И к тому же сбор, хранение и просмотр результатов исследований выполняются в цифровом формате.

Наблюдения свидетельствуют: всего 6—8% украинских детей рождаются условно здоровыми. Остальные — уже с рождения имеют те или иные проблемы со здоровьем, — рассказывает директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии Юрий Антипкин. — В школах процент здоровых детей тоже очень низок.

Этот аппарат поможет выявлять малейшие нарушения в организме, своевременно их диагностировать и лечить.

Медики подчеркивают: в их учреждение приезжают из всех уголков Украины. Прежде всего — поставить диагноз. Каждый год в Институте педиатрии, акушерства и гинекологи получают стационарную помощь 7 тысяч пациентов, а консультативную — 80 тысяч детей и их мам.

golos.