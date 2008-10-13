В Херсоне ликвидирован разлив ртути
15:17, 13 октября 2008Страна
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Проведена демеркуризация квартир
В Херсоне на ул. Садовой на площадке между квартирами жители обнаружили разлив ртути.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, спасатели МЧС, прибывшие на место вызова, собрали около 150 г металлической ртути и провели демеркуризацию.
Вместе с тем по результатам замеров концентрации паров ртути, проведенных СЭС, было принято решение провести дополнительную демеркуризацию в расположенных на площадке квартирах.
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