В Херсоне ликвидирован разлив ртути

В Херсоне на ул. Садовой на площадке между квартирами жители обнаружили разлив ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, спасатели МЧС, прибывшие на место вызова, собрали около 150 г металлической ртути и провели демеркуризацию.

Вместе с тем по результатам замеров концентрации паров ртути, проведенных СЭС, было принято решение провести дополнительную демеркуризацию в расположенных на площадке квартирах.