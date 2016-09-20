"Пределов совершенству нет": в Минздраве снова меняют лицензионные условия для банков пуповинной крови

11:30, 20 сентября 2016
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Под руководством заместителя Министра здравоохранения Украины Романа Илыка состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.

Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ведомство привлекает к сотрудничеству представителей общественности, экспертной среды с целью устранения недостатков и усовершенствования действующих Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.

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«Мы открыты к диалогу с представителями бизнеса и приглашаем к конструктивной работе над новыми условиями лицензирования всех заинтересованных лиц, которым потом работать с этими лицензионными условиями. Как известно, пределов совершенству не существует», — подчеркнул Илык.

Участники заседания обсудили пути организации коммуникации между членами рабочей группы и решили в кратчайшие сроки представить на обсуждение конкретные предложения по изменению указанных Лицензионных условий.

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Как сообщалось ранее,  в марте 2016 года принято постановление Кабинета Министров Украины, которым утверждены новые Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека. Однако, по мнению экспертов и представителей субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, принятии Лицензионные условия требуют доработки для обеспечения прозрачности и открытости всего процесса, основанного на принципе дерегулирования.

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