"Пределов совершенству нет": в Минздраве снова меняют лицензионные условия для банков пуповинной крови

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ведомство привлекает к сотрудничеству представителей общественности, экспертной среды с целью устранения недостатков и усовершенствования действующих Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.

Читайте такжеВ Украине начали действовать новые условия для медпрактики и банков пуповинной крови

«Мы открыты к диалогу с представителями бизнеса и приглашаем к конструктивной работе над новыми условиями лицензирования всех заинтересованных лиц, которым потом работать с этими лицензионными условиями. Как известно, пределов совершенству не существует», — подчеркнул Илык.

Участники заседания обсудили пути организации коммуникации между членами рабочей группы и решили в кратчайшие сроки представить на обсуждение конкретные предложения по изменению указанных Лицензионных условий.

Читайте такжеЧиновникам Минздрава снова рассказали об уголовной ответственности за коррупционные действия

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года принято постановление Кабинета Министров Украины, которым утверждены новые Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека. Однако, по мнению экспертов и представителей субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, принятии Лицензионные условия требуют доработки для обеспечения прозрачности и открытости всего процесса, основанного на принципе дерегулирования.