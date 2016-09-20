"Пределов совершенству нет": в Минздраве снова меняют лицензионные условия для банков пуповинной крови
Под руководством заместителя Министра здравоохранения Украины Романа Илыка состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, ведомство привлекает к сотрудничеству представителей общественности, экспертной среды с целью устранения недостатков и усовершенствования действующих Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.
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«Мы открыты к диалогу с представителями бизнеса и приглашаем к конструктивной работе над новыми условиями лицензирования всех заинтересованных лиц, которым потом работать с этими лицензионными условиями. Как известно, пределов совершенству не существует», — подчеркнул Илык.
Участники заседания обсудили пути организации коммуникации между членами рабочей группы и решили в кратчайшие сроки представить на обсуждение конкретные предложения по изменению указанных Лицензионных условий.
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Как сообщалось ранее, в марте 2016 года принято постановление Кабинета Министров Украины, которым утверждены новые Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека. Однако, по мнению экспертов и представителей субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, принятии Лицензионные условия требуют доработки для обеспечения прозрачности и открытости всего процесса, основанного на принципе дерегулирования.