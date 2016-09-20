В Малайзии увеличилось количество случаев заражения вирусом Зика: украинцев призывают быть осторожными

Как говорится в соответствующем сообщении пресс-службы МИД Украины, в связи с увеличением случаев заражения вирусом Зика на территории Малайзии, который в основном передается через укусы зараженных комаров, ведомство рекомендует гражданам Украины (особенно беременным женщинам, и женщинам, которые планируют беременность, детям, больным и пожилым людям), которые проживают или планируют осуществить поездки в Малайзию, проявлять осмотрительность в отношении указанных рисков, использовать репелленты, носить одежду (желательно светлых тонов), закрывающую как можно большую часть тела, а также избегать посещения лесов, мест возле открытых водоемов и т.д.

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Для защиты от укусов комаров в помещениях следует применять такие физические барьеры, как антимоскитные сетки, закрывать двери и окна. Кроме того, в жилых помещениях и вокруг них важно избавиться от возможных мест размножения комаров – прежде всего емкостей, в которых может скапливаться и застаиваться вода.

В случае выявления первых симптомов заболевания (повышенная температура тела, общая слабость, боль в суставах и покраснение глаз), необходимо безотлагательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации на территории Малайзии, угрожающих жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Малайзии по номеру телефона: +6016 261 4707, e-mail: emb_my@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.