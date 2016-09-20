ГПУ просит суд разрешить специальное расследование против Богатыревой

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования по обращению ГПУ постановлением Печерского районного суда Киева 23 июля 2015 года в уголовном производстве начата процедура заочного производства в отношении Богатыревой в связи с пребыванием подозреваемой в международном розыске.

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В настоящее время в орган предварительного расследования из Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола поступила информация о том, что информация о розыске Богатыревой изъята из базы данных этой международной полицейской организации.

В то же время данное решение никоим образом не влияет на ход и результаты предварительного расследования в этом уголовном производстве, в частности, подозреваемая Богатырева находится в розыске за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решением суда дано разрешение на ее задержание и доставку в суд.

Сейчас, с учетом приведенных обстоятельств, Генпрокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении Богатыревой в связи с тем, что она умышленно уклоняется от следствия и суда.

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В Генпрокуратуре отметили, что в 2015 году в уголовном производстве с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой в компетентные органы иностранных государств направлены запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся на исполнении иностранных компетентных учреждений.

Как сообщалось, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола.